Şok'un halka arzı 1 milyar dolar taleple tamamlandı

Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arz ile Şok Marketler, 360 milyon TL olan sermayesini 578,5 milyon TL’ye çıkararak, artırılan 218,5 milyon TL’lik payları 8 – 11 Mayıs tarihleri arasında halka arz etti. 2,3 milyar TL büyüklüğü ile Şok Marketler halka arzı, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu.

İşlem Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirildi. Garanti Yatırım tarafından halka arz işleminin sonucuna ilişkin olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde KAP’ta gerçekleştirilen açıklamada halka arz edilen payların yüzde 85’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurtiçine ayrılan yüzde 15 oranındaki payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan, tahsis edilen payların 1,76 katı talep geldiği ifade edildi. Yurtiçi kurumsal ve yurtiçi bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği halka arzda bu tahsisat gruplara ayrılan paylar için sırasıyla 2,36 ve 2,52 kat talep geldiği ifade edildi.

Halka arzla birlikte Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye girişi sağlanmış olacak.

EN BÜYÜK YABANCILAR KİMLER?

Halka arzda yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılar, yüzde 15,60 ile Genesis Investment, yüzde 15,54 ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve yüzde 9,15 ile Nuberger&Berman, yüzde 6,18 ile GIC Private Limited, yüzde 5,49 ile Schroder Investment, yüzde 5,30 ile de Blackrock London oldu.

Başarılı geçen halka arz sürecini değerlendiren Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize, sektörümüze ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir” dedi. Türkiye’de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Demirel, Şok Marketler’in başarılı performansını bundan sonra da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür etti.

Şirketin paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.