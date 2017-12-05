Şok'un halka arzı için 3 firmaya yetki!

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle;



"Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret AŞ'nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra'da söz konusu halka arzı koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan ve Credit Suisse'in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir"

şok

gözde girişim

halka arz