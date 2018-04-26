Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşamak isteyenler, www.neymarjrsfive.com adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. Sokak futbolu, hem geçmiş günlere dönmek isteyenler, hem de şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri dönüyor. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’ın 2018 sezonu başlıyor. Geçtiğimiz sene 53 ülkede 27 bin 108 takımın katıldığı, 100 binden fazla oyuncunun da ter döktüğü organizasyona kayıtlar başladı. Dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.neymarjrsfive.com adresinden hayallerine adım atabiliyor.

ELEMELER İSTANBUL’DA

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin adresi Neymar Jr’s Five’da elemeler İstanbul’da olacak. 2-6 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’ndeki elemeler sonucunda finallere katılacak takımlar belli olacak. Finallerden birinci çıkacak takım ise Neymar Jr, Gabriel Jesus, Fernandinho gibi yıldızların da forma giydiği Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatı yakalayacak. Neymar Jr’s Five Dünya Finali, 21 Temmuz’da Brezilya’da düzenlenecek.

NEYMAR JR ENSTİTİSÜ NEDİR?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstititü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek futbol gibi hizmetler veriyor.

TURNUVADA CENTİLMENLİK DIŞINDA KURAL YOK

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr’s Five’ta centilmenlik dışında kural yok. 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.