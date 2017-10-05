Sokak hayvanları için ambulans

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle birçok ilçe belediyesi, platform ve ünlü isim harekete geçti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kâğıthane Belediyesi de sokak hayvanlarının herhangi bir sağlık sorununda imdadına yetişecek olan ‘Hayvan Ambulansı’nın açılışını gerçekleştirdi. Ambulans, 7-24 sokak hayvanları için alarmda olacak ve kısa sürede müdahele edecek. Pendik’te kurulan Orman Çocukları Platformu üyeleri de köpekler için Kurtköy Ormanı’na 508 kulübe yerleştirirken, haftanın belirli günleri de yiyecek bırakıyor. Platform kurucusu Zeynep Arsal, köpeklerin ormanlık alanlarda beslenme imkânı bulunmadığı için yardıma ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Bağcılar Belediyesi tarafından başlatılan “Yuva Bizden, Dostluk Sizden” projesi kapsamında ise aralarında Hülya Koçyiğit ve Nükhet Duru’nun da bulunduğu ünlülerin tasarladığı, engellilerin ürettiği kedi ve köpek yuvaları sahiplerine teslim edildi.