Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın da katılım ve desteğiyle halka açık gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş evcil hayvanlarıyla katıldı. Aynı zamanda çeşitli barınaklardan getirilen köpek ve kedileri sahiplenen vatandaşlar oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre, "Sen de Sahiplen" sloganıyla yola çıkan Cihangir Pati Dostları, etkinliğin amacının köpek sahiplendirme organizasyonunun tüm İstanbul'a dahil etmek olduğunu söyledi.

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