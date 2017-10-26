Sokak hayvanları için ‘zimmet’ projesi hayata geçirildi

Sokak hayvanlarının sorunlarını sık sık sayfalarımıza taşıyoruz. Bu konuda hem sivil toplum kuruluşları hem de yerel yönetimler çalışmalar yürütüyor. Buna rağmen sokaklarda aç susuz kalan hayvanlara dair sorunlar ve sorular bitmek bilmiyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre şehir merkezindeki sokak hayvanı sayısı bir yana ormanlar şehir hayatına alışan ve vahşi yaşamda mücadele veremeyecek hayvanlarla dolup taşıyor. Yapılan çalışmalarda sokak hayvanları aşılanıp kısırlaştırılıyor. Ancak bu çalışmalarda bazı uygulamalar vatandaşların tepkisini çekiyor.

‘SAHİP ÇIKIYORUZ’

Veteriner ekipler ve hayvanseverleri karşıya karşıya getiren bu çalış- maların sosyal medyaya yansıması ve hayvanların ormana atılacağı düşüncesiyle tepkiler büyüyor. İşte o tartışmalardan biri önceki gün Eyüpsultan Göktürk’te belediyenin sokak köpeklerini toplaması sırasında yaşanmıştı. Eyüpsultan Belediyesi olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada olduğu gibi köpekleri dün tedavilerinin ardından topladıkları bölgelere geri bıraktı. Eyüpsultan Belediye Baş- kan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, çalışmaların sokaktaki hayvanlara sahip çıkılması yönünde olduğunu belirterek, “Bizim yapmaya çalıştığımız, sokak hayvanlarına sahip çıkmak, sahiplenilmelerini sağlamak, bilinç ortaya çıkarmak ve bu konuda taraf olanlarla işbirliği yapmak” dedi.

255 BİN SOKAK HAYVANI

Megakent’te son yıllarda 130 bin sahipsiz köpek ve 125 bin sokak kedisi olduğu tahmin ediliyor. İstanbullunun en şikâyet ettiği durum da köpeklerle ilgili. Buna karşın şikâyetler arasında duyarlılık da dikkat çekici boyutta. Daha çok hayvanlara kötü muameleden yakınılıyor. Bu vicdansızlığı açlıktan ölme, yine aynı sonuca götüren ormana terk edilme izliyor

1 KİŞİYE EN FAZLA 3 KÖPEK

Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde başlattığı ‘Eyüpsultan’da Sokak Hayvanları Yalnız Değil’ projesiyle sokak hayvanlarını toplayıp gerekli bakımlarını yapıyor. Belediye sokak hayvanları ile projelerini hayvanseverlerin katıldığı ortak akıl toplantıları sonrasında hayata geçiriyor. Belediyenin işte o ortak akıl toplantılarında alınan bir kararla ilçede ‘zimmet’ projesi de dün itibarıyla hayata geçirildi. Eyüpsultan’da artık köpekler hayvanseverlerin üstüne zimmetlenecek. Mama ve tedavileri belediye tarafından karşılanacak fakat sorumluluk hayvanseverde olacak. Bir kişiye en fazla 3 köpek zimmetlenecek. Dün toplanan 29 köpekten 5’i talip olan hayvanseverlerin üzerine zimmetlenecek. Kalan hayvanlar da hayvanseverleri bekliyor.