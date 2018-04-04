İzmir'in Balçova ilçesinde, yardıma ve korunmaya muhtaç sokak hayvanlarına büyük şefkatle yaklaşan emniyet müdürlüğü personeli, kurumu bu sevimli canlıların "gerçek yuvası" olarak görüyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 8 yıl Balçova Emniyet Müdürlüğü'nün maskotu olan ve hastalandıktan sonra ölen "Zeytin" isimli köpeği emniyet müdürlüğünün bahçesine gömen personel, buraya bir de tabela yerleştirdi.

Personel, kaybettikleri "dostları"nın adını ölmek üzereyken sahiplendikleri Sibirya kurdu kırmasında yaşatıyor.

Balçova Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, annesi ölen ve kendisi de ölmek üzere olan 2 aylık Sibirya Kurdu kırmasını barınaktan sahiplendi.

Müdürlüğün yeni "sakini", bahçede personel tarafından oluşturulan ısı yalıtımlı barınağa yerleştirilerek hayata yeniden tutundu.

Karnesi oluşturulan "Zeytin", personelin de yeni maskotu oldu.

EL BİRLİĞİYLE HAYVANLARI BESLİYORLAR

İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, yaptığı açıklamada, hayvanlara meslekleri gereği uzak olmadıklarını anlattı.

Sokakta zor durumda gördükleri hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Tuğbay, "Zeytin" dışında barındırdıkları kedi ve köpekler de olduğunu söyledi. Tuğbay, bu hayvanların beslenmelerine hem personel, hem çevredeki lokanta sahipleri hem de ilçe halkının artan yemekleri getirerek katkı sağladığını ifade etti.

Tuğbay, "Hayvanları seviyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sokakta zor durumda gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bahçemiz müsait olduğu için hafta sonu personelin eşi ve çocukları gelerek Zeytin' ile vakit geçiriyor. Herkes evlerinden yemek ve oyuncaklar getiriyor. Zeytin çocuklarla vakit geçiriyor, oyun oynamaktan da zevk alıyor." diye konuştu.

"İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ONLARIN GERÇEK YUVASI

Müdürlükte idari büro memuru olarak görev yapan Pınar Gül Özsüvariler de bahçedeki kedilerin binada doğup büyüdüğünü, kış aylarında bina içine girdiklerini ve bekleme salonlarında dolaştıklarını söyledi.

Özsüvariler, kedilerin kimi zaman binada uyuduklarını belirterek, "Tabii ki seslenmiyoruz hatta doğum zamanı gelenler kullanılmayan odalarda doğum yapıyorlar. O yavrulara da bakıyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Doğdukları, beslendikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü onların gerçek yuvası." diye konuştu.

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