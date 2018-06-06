Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bir erkekle gören şahıs, otomobilden bıçak zoruyla indirdiği eşini gasp edip, banka hesabından 5 bin 140 TL çekti. Polis tarafından yakalanan şahıs, eşine sinirlendiği için gasp ettiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre olay, 23 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Solaklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde boşandığı eşi 26 yaşındaki Y.K.’yı başka bir erkeğin arabasında gören 34 yaşındaki H.C., eşini otomobilden bıçak zoruyla indirerek çantasını ve cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.
Y.K.’nın olayı polise bildirmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili inceleme başlattı. H.C.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şahısın otomobili ile Derince Çenesuyu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.C.’yi Çenesuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete getirilen H.C.'nin ifadesinde eşine çok sinirlendiği için telefonunu ve çantasını çalıp çantası içerisinde bulunan banka kartından 5 bin 140 TL para çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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