Ümraniye'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin'i öldüren zanlı M.N., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.



Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde 10 Nisan günü yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, otomobildeki Ayhan Nurçin'e kurşun yağdırmış, başına ve göğsüne ikişer kurşun isabet eden Nurçin hayatını kaybetmişti.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI



İHA'nın haberine göre, öldürülen Ayhan Nurçin'in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.



Olayı soruşturan polis, 17 yaşındaki zanlı M.N.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

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