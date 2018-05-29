Geçtiğimiz hafta sonu Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından başlatılan proje, sokak sanatçıları organizasyonu Busk in London ve bu ay PayPal tarafından 2,2 milyar dolara satın alınan İsveçi ödeme şirketi iZettle işbirliğiyle hayata geçirildi.

Son birkaç haftadır seçilmiş birkaç sokak sanatçısı, iZettle’ın temassız ödeme okuyucuları aracılığıyla ödemeler alarak sistemi test etti. Khan, testlerin başarıyla sonuçlandığını ve sistemin Londra’nın 32 ilçesine genişletileceğini duyurdu.

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Bir akıllı telefon ya da tablete bağlanan temassız kart okuyucuları, sanatçılar tarafından önceden belirlenmiş miktarlarda bağışlar yapılmasına olanak tanıyor. Sanat severler, akıllı telefonları, temassız kartları ve hatta akıllı saatleriyle sanatçılara bağışta bulunabiliyor.

Henüz temassız ödeme okuyucularının Londra’da kaç sanatçıya nasıl dağıtılacağı ya da bu okuyucular için para ödemelerinin gerekip gerekmeyeceği bilinmiyor.

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