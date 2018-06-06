Bursa'nın Gemlik ilçesinde arkadaşlık yaptığı uzaktan akrabası olan 39 yaşındaki Nurcan Efe'yi sokakta 15 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Dursun Efe'nin kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan Dursun Efe, yine 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre, İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve uzaktan akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre arkadaşlık yaptığı Dursun Efe'den ayrıldı. Cinayet, Nurcan Efe'nin, 2016 yılının temmuz ayında, arkadaşı Şahsane Vardar'ı ziyarete gittiği Gemlik'te işlendi. Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde, Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'ye saldırarak 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören Dursun Efe taburcu edilince tutuklandı.
"EVİMİ VE ARABAMI SATTIM"
Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde `tasarlayarak kasten öldürmek´ suçundan yargılanan Dursun Efe, yaptığı savunmasında, "Öldürme olayını tasarlayarak yapmadım. Cep telefonumu ve güneş gözlüğümü iyi olduğumuz dönemde Nurcan'a vermiştim. Zaman zaman kendisinden bunları istiyordum. O gün alkollüydüm. Gemlik'e gelen Nurcan ve kız arkadaşı Şahsene ile evinin yakınında karşılaştım. Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan burada bana hakaret etmeye başladı. Sinirlendim bıçakladım. Pişmanım." dedi. Efe yargılandığı mahkemece önce ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 25 yıla indirdi.
Yaptığı itiraz sonucu Dursun Efe'ye verilen cezayı Yargıtay, yapılan son duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na avukatın katılmaması nedeniyle usulden bozdu. Tekrar yargılanan Efe, bakanlık avukatının hazır bulunduğu son duruşmada eski savunmasını tekrarlayıp cinayeti tasarlayarak işlemediğin öne sürdü. Mahkeme heyeti, Efe'ye tekrar 25 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.