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Sokakta yaşayan Gökhan Bürelli'ye Manisa'da hem ev kiralanacak hem de iş bulunacak

Sokakta yaşayan Gökhan Bürelli'ye hem ev kiralanacak hem de iş bulunacak

2 yıldır sokakta yaşayan Gökhan Bürelli için Manisa İş-Kur İl Müdürlüğü işletmelerle görüşerek istihdam sözü alırken, Yunusemre Belediyesi de Bürelli'ye bir ev kiralayarak barınma sorununu çözecek 

17.11.2017 - 13:57 | Güncelleme: İHA

Son iki yıldır sokaklarda yaşam mücadelesi veren 28 yaşındaki engelli Gökhan Bürelli'nin dramının gündeme getirilmesinin ardından engelli genç için İş-Kur ve Yunusemre Belediyesi harekete geçti. 

Dün İHA'nın servis ettiği haber sonrası işsiz ve evsiz Gökhan Bürelli'nin dramına kayıtsız kalmayan kurumlar harekete geçti.



Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş, söz konusu haberin hemen ardından Bürelli ile iletişime geçerek, kurumda ağırladı. Aktaş, Bürelli'nin işsizlik sorununun çözümü için ivedi olarak işletmelerle görüşmesini sağlayarak, istihdam sözü aldı.

ÖCNE OTELDE AĞIRLANACAK, DAHA SONRA DA EV KİRALANACAK

Aktaş, konunun yakinen takipçisi olacağını belirterek, Bürelli'nin sorunlarını dinledi. Barınma sorununu Yunusemre Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Süzer'e aktarması sonucunda Süzer, Gökhan Bürelli'ye sahip çıkacaklarını kısa süreliğine otelde ağırlayacaklarını ve sonrasında ev kiralayıp mefruşatını temin edeceklerini dile getirdi.



Aktaş, vatandaşlardan bu durumda olan kişilerin derhal kuruma bildirilmesini talep ederek, İş-Kur olarak söz konusu vatandaşlar için İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılımlarını sağlayarak, iş temini konusunda yardımcı olacaklarını açıkladı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    Bizim memleketimiz, bizim insanımız her ne kadar sorunlarla boğulmuş olsa da güzeldir, insanımız merhametli, yüreği pektir..
  • Misafir 4 saat önce
    neden haber olmadan önce bu durumdaki insanlara yardımcı olunmuyor?
  • Misafir 2 saat önce
    çünkü öyle yapılınca yardım yapanda haber olamıyor, tuhaf ama gerçek bu
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