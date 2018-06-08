HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın’ın Söke ilçesindeki Güllübahçe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan kanalizasyon hattı çalışması için ilk kazma vuruldu.

Sarıkemer ve Bağarası’ndan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Söke ziyareti sırasında söz verdiği projelerden biri olan Güllübahçe kanalizasyon hattı çalışmasının başlaması mahallede sevinç yarattı. Söke’de yapılan yatırımlar ve Güllübahçe projesi ile ilgili bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Söke’de 120 bin metre içme suyu hattı, 28 bin metre de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması bulunduğunu açıkladı.

66 MİLYONLUK YATIRIM

Öztürk, “Söke’deki alt yapı yatırımımızın genel yatırım tutarı 66 milyon TL civarında. Bununla da yetinmeyip Sayın Başkanımızın çabalarıyla Söke Güzelçamlı-Davutlar- Kuşadası’nın içme suyu sorununu çözecek olan Sarıçay Barajı protokolüne imza attık. Güllübahçe’de 22 bin metre ana kanalizasyon hattı çalışmamız var. Buna ek olarak 3 bin 500 metre parsel bağlantıları çalışmamız olacak. Yüklenici firmamızla 720 günlük ihale süresini 1 yılın altına indirmeyi düşünüyoruz. İşveren olarak her türlü desteği yüklenici firmaya vereceğiz” dedi.

600 bin vatandaşa iftar

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak’ın Horsunlu Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Çerçioğlu, “Ramazan ayının Aydın ve ülkemize sağlık mutluluk, barış getirmesini diliyorum” dedi. Çerçioğlu bu yıl da büyükşehir belediyesinin kentin dört bir tarafında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ettiğini belirterek, birlik beraberlik için tüm vatandaşları kurulan Ramazan sofralarına davet etti. Büyükşehir, 500 noktada 600 bin vatandaşı iftarda ağırlayacak.

"Güllübahçe kanalizasyon hattı çalışmasının başlaması mahalle halkı tarafından sevinçle karşılandı."

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