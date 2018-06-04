Sol de America - General Diaz sahaya çıkıyor

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Sol de America ile General Diaz, 05 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. 24 puanlı Sol de America 6. sırada bulunuyor, General Diaz 24 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. General Diaz, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Sol de America kazanır 0.00, berabere biter 0.00, General Diaz kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sol de America önceki hafta Libertad mücadelesinde 1-2 yenildi.

General Diaz, Nacional Asuncion karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sol de America, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

General Diaz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. General Diaz, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.