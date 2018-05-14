Sol de America - Libertad maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sol de America, 15 Mayıs 2018 Salı günü Libertad takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:45. Maç öncesi Sol de America 19 puanla 6. sırada, Libertad 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Libertad, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 632 kodlu maçı oynayanlar; Sol de America galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Libertad galibiyet oranı 0.00.

Sol de America son hafta oynanan Libertad maçında 1-2 yenildi.

Libertad ise Sol de America karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sol de America, 15 gol attı ve 9 gol yedi.

Libertad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Libertad, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.