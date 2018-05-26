Sol de America - Olimpia maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Sol de America ile Olimpia, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi Sol de America 24 puanla 5. sırada, Olimpia 43 puanla 1. sırada bulunuyor. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Olimpia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 341 kodlu maçı oynayanlar; Sol de America galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Olimpia galibiyet oranı 1.70.

Sol de America önceki hafta Libertad mücadelesinde 1-2 yenildi.

Olimpia, Sportivo Trinidense karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Sol de America, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sol de America, kendi sahasında 19 gol attı, 12 gol yedi.

Olimpia, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 16 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.