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24 yaşındaki Perez, “Kamuya açık yerlerde dolaşmaktan çekiniyorum. Hatta bazen sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi.