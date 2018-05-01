Cadde'nin haberine göre, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan Dilan Çıtak Tatlıses -Levent Dörter çifti, aldıkları ürünleri birbirlerine gösterip fikir alışverişinde bulundu.

Yüzündeki kırmızılık dikkati çeken şarkıcı, "Solaryum’da biraz fazla kaldım herhalde. Kırmızılık bir türlü geçmedi, 'solaryum mağduru' diye yazarsın şimdi” diyerek gülümsedi.

Şu sıralar genelde stüdyoda olduğunu belirten Tatlıses, “90’larda dinlenilen bir parçayı cover yaptık. Çarşamba günü klip çekeceğiz. Şarkının ismi şimdilik sürpriz olsun. Daha üzerinde çalışmalarımız bitmedi” açıklamasında bulundu.