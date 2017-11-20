Soldado'dan 4 yıl sonra hat-trick

Fenerbahçe'nin sezon başında Villarreal'den transfer ettiği Roberto Soldado, geçtiğimiz 11 haftanın 8'inde forma giymiş ancak gol atamamıştı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında 60. dakikada oyuna dahil olan İspanyol golcü, oyuna girdiğinden 20 saniye sonra yaptığı mükemmel vuruşla takımını öne geçirerek kendi Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

77. dakikada Sivasspor savunmasından topu kapan yıldız oyuncu, yaptığı plase vuruşla takımının 3. kendisinin ise 2. golünü atmış oldu. Müsabakanın 81. dakikasında Giuliano'nun ara pasında topla buluşan Soldado, yaptığı vuruşta kaleci Rochet'i etkisiz bırakarak maçın sonucunu ilan etti ve hat-trick yaptı.





Daha önce 12 Aralık 2013'de Tottenham formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Anzi karşısında hat-trick yapan 32 yaşındaki golcü, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formayla bir maçta 3 gol atmayı başardı.