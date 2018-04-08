Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geçen hafta 5-0 kazandıkları Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandıran Soldado, 60. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Soldado'nun ligdeki gol sayısı ise 5'e yükseldi. İspanyol futbolcu bu sezon ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca, Soldado'nun 66. dakikadaki şık aşırtma vuruşunda da top üst direkten döndü.

Başarılı forvet Süper Lig’e oynadığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik katkı gösterdi.