Fenerbahçe'de Soldado seferberliği!

Fenerbahçe'de Roberto Soldado’nın kısa sürede takıma dönmesi için her şey yapılıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre yıldız futbolcu da bir an önce takıma dönmek için her türlü fedakarlığı gösteriyor. Hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçın için oluşan forvet sıkıntısının bilincinde olan Roberto Soldado kayınvalidesinin cenazesi için gittiği İspanya’da tedavisini bir saniye olsun aksatmıyor. Oyuncuya iğne yapılabilmesi için dizindeki ödemin geçmesi gerekirken bunun için doktorlar uygulaması gerekenleri harfi harfiyen bir programa döküp Soldado’ya verdi. Soldado da kayınvalidesinin cenazesi gibi özel bir durum için izinli olsa dahi tedavisini hiç aksatmadan uyguluyor.

ÖZVERİSİ TAM NOT ALDI

İspanyol yıldız üzücü günler geçirmesine rağmen Fenerbahçe’yi de unutmamasıyla tam not aldı.. Sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan Roberto Soldado’nun bu örnek tavrı teknik heyet tarafından büyük beğeni topladı. Soldado’nun cenaze törenlerinin ardından İstanbul’a dönmesiyle kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından sıkı bir kontrolden geçeceği ve durumunun da bundan sonra netleşeceği öğrenildi.

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