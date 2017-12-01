Soldado'nun MR'ı çekildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Roberto Soldado'nun, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre deplasmanda Antalyaspor maçında 67. dakikada oyuna giren ve sol dizinde zorlanmaya bağlı ağrı oluştuğu için maçı tamamlayamayan İspanyol futbolcuya kontrol amaçlı MR çekildi.

Soldado'nun dizindeki ağrılar devam ettiği için sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.

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