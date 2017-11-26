Fenerbahçe'de Sivasspor maçının yıldızı Roberto Soldado, Antalyaspor maçında sakatlık şoku yaşadı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan İspanyol oyuncu, 74'te sakatlanarak yerde kaldı. 76. dakikada Soldado'nun yerine Valbuena oyuna dahil oldu.

Soldado

Soldado sakatlandı