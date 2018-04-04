Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini ifade eden İspanyol futbolcu, ligin kalan haftaları ve sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansıyla ilgili olarak, "Eğer bir olasılık varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 maçı da kazanıp 21 puan elde etmeyi hedefliyoruz. Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Üzerimize düşen 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı.

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