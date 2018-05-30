Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için düzenlenen anma töreni, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV ) Başbakanı Armin Laschet'in katılımıyla gerçekleşti.
Düsseldorf kentindeki başbakanlık ofisindeki törenden önce Merkel ve Çavuşoğlu, olayda 2 kızını, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini ağırladı. "Solingen Katliamı" olarak bilinen olayın anma törenine ilk kez katılan Merkel, yaptığı konuşmada "Bugün tüm saldırıların kurbanlarını anıyoruz. Bugün de mülteciler, insanlar etnik kökenleri nedeniyle saldırıya uğruyor. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın ne ülkemizde ne de dünyada yeri yok" ifadesini kullandı.
'MEVLÜDE GENÇ ÖDÜLÜ'
Solingen'de düzenlenen törende konuşan KRV Başbakanı Laschet, saldırı için "2. Dünya Savaşı'ndan sonra KRV'de meydana gelen en kötü olay" diye konuştu ve "kültürlerarası barışa hizmet edenler" için 10 bin Euro değerinde "Mevlüde Genç Ödülü" verileceğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Feci olay, değerlerimize bir saldırı olarak kalacaktır. Ebeveynleri ve büyük anne-babaları Almanya'ya gelmiş olan çoğu Türk'ün günlük hayatta ayrımcılığı uğratılması utanç vericidir" dedi.
'FACİADAN DERS ÇIKARALIM'
Törende sözü alan Bakan Çavuşoğlu ise, "Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin hâlâ acı verici. Bize düşen görev bu faciadan gerekli dersi çıkarıp ırkçılık belasına karşı durabilmektir. Ötekileştirici ve ayrıştırıcı söylemlerin terk edilmesi gerekiyor. Törene katılmaktaki amacım yabancı düşmanlığını, ırkçılığı bir kere daha lanetlemek ve birlikte mücadele etmek" dedi.
SOLİNGEN FACİASI
29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı bir grup tarafından kundaklanan evde çıkan yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen 4 aşırı sağcı ise, 1995 yılında cinayetten hüküm giymiş ancak bir süre sonra tahliye edilmişti.
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