Sollentuna United - Nyköpings BIS maçı öncesi rakamlar

Sollentuna United ve Nyköpings BIS, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Sollentuna United 8 puanla 12. sırada, Nyköpings BIS 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Sollentuna United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sollentuna United kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Nyköpings BIS sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Sollentuna United son haftadaki Akropolis IF müsabasında 2-1 kazandı.

Nyköpings BIS ise Assyriska karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Sollentuna United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sollentuna United, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Nyköpings BIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nyköpings BIS, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.