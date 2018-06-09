Sollentuna United - Umea FC rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Sollentuna United, 10 Haziran 2018 Pazar günü Umea FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 12 puanlı Sollentuna United 11. sırada bulunuyor, Umea FC 14 puana sahip ve 8. sırada. Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Umea FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 275. İddaa'da Sollentuna United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Umea FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sollentuna United önceki hafta Akropolis IF mücadelesinde 2-1 kazandı.

Umea FC ise Vasalund-Essinge IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sollentuna United, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Umea FC, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Umea FC 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.