Sollentuna United - Vasteras SK FK maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Sollentuna United, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Vasteras SK FK takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 13 puanlı Sollentuna United 11. sırada bulunuyor, Vasteras SK FK 25 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vasteras SK FK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 186. İddaa'da Sollentuna United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vasteras SK FK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sollentuna United son haftadaki Akropolis IF müsabasında 2-1 kazandı.

Vasteras SK FK, Sandvikens IF karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Sollentuna United, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Vasteras SK FK, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasteras SK FK 11 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.