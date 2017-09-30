Solucan satışından 1 yılda 1 milyon lira kazandılar

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Solucan gübresini satarak işlerini büyüten 4 girişimci, ayrıca bu işi yapmak isteyen 20 kişiye de yardımcı olarak iş imkanı sağladı. Şirket kurarak yoluna devam eden 4 girişimci Türkiye'nin bir çok noktasına gönderdikleri solucan gübresini yabancı ülkelere de göndermeyi planlıyor.