İHA'nın haberine göre, Soma Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan kadınlardan E.B., Ş.K., A.O., Z.M.A. ve erkeklerden O.D., Ö.I., K.O.'nun örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Soma Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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