Soma'daki maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.
Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle göreve başlayan Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun ilk kez katılımıyla yapılan duruşmada, müdahil avukatları bilirkişi raporlarına itiraz etti.
Tutuklu sanıklardan Can Gürkan, bilirkişi raporunun bilimsel olmadığını, kendilerine yönelik asılsız kampanya yürütüldüğünü, yangının neden çıktığının belirlenmesi için yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.
Mağdur ailelerin avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ise bilirkişi raporuna yapılan itirazların temelsiz olduğunu ifade etti.
MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Öte yandan, şehit madencilerin aileleri ve avukatlar Akhisar İstasyonunda toplanarak mahkeme salonuna doğru yürüdü ve basın açıklaması yaptı.
Aileler adına açıklamada bulunan şehit madenci Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, 41 aydır yineledikleri adalet talebini ısrarla takip ettiklerini, bu davanın ülke genelinde diğer iş kazaları için de emsal teşkil ettiğini ifade etti.
Mağdur avukatlarından Can Atalay ise davaya bakan mahkeme heyetinin görev yerlerinin değiştiğini, bugün ilk defa duruşmaya giren mahkeme heyetinin dosyadan habersiz ve olayla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu.
Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.
Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.
- Soma
- maden faciası
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Misafir 4 saat önceBu ülkede idam şart oldu00