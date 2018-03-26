Manisa’nın Soma İlçesi’nde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği madende çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmesine yönelik davanın bugün görülecek duruşması büyük önem taşıyor. Davada 2.5 yılda 398 tanık ve 172 mağdur maden işçisi dinlendi. Olayla ilgili toplam 9 rapor dosyaya girdi. Yargılamanın sonuna doğru gelindiğinde sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, sabotaj iddiasını ortaya attı. Manisa Cumhuriyet Savcılığı’na verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle “sabotaj” iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre duruşma savcısı, 63’üncü celsede sanıklar Can Gürkan ve Alp Gürkan’ın avukatlarının olayın FETÖ sabotajı olduğu yönündeki iddialarına yönelik soruşturmanın sanıkların kusur durumunu etkileyebileceğinden, soruşturma dosyasının bekletici mesele yapılmasını istedi. Mahkeme, alınan ek bilirkişi raporunda sabotaj ihtimalinin olmadığını belirterek talebin reddine karar verdi. 17 Ekim 2017’de görülen 66’ncı ve son celsede, yeni atanan duruşma savcısı da sabotaj soruşturmasının bekletici mesele yapılmasını istedi.

‘1 YIL BOŞA GEÇTİ’

Ölen işçilerin yakınlarının avukatları, sanık Gürkan’ın şikâyeti üzerine soruşturmanın başlatılmasının manidar olduğunu dile getirerek, bu iddiayı bilirkişilerin incelemeye gerek duymadığını ancak yargılamanın 1 yıla yakın süre sekteye uğradığını belirtti. Bugün yapılacak duruşmada ise mahkeme heyeti sabotaj soruşturmasının beklenip beklenmemesine veya soruşturmanın genişletilmesine yönelik karar verecek.

45 sanıklı davada, Gürkan’ın yanı sıra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru ve İşletme Müdürü Akın Çelik de tutuklu. 8 sanık, 301 kez “olası kastla öldürme” ve 161 kez “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” iddiasıyla yargılanıyor. Aralarında vardiya mühendisinin olduğu 8 kişi “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla”, kalan 29 kişi ise “taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla” yargılanıyor.

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