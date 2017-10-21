Geçen cumartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da yapılan kamyonlu intihar saldırısında ölenlerin sayısının 358'e yükeldiği Somali Haberleşme Bakanı Abdurrahman Osman tarafından açıklandı. Yetkililer, saldırıdan El Kaide ile bağlantısı bulunan Al Şebab terör grubunu sorumlu tutuyor.

Patlayıcı yüklü kamyonun kavşakta bir yakıt tankerinin yanında infilak ettirilmesi sebebiyle etkisinin çok yüksek olduğu kaydedildi

Haberleşme Bakanı Osman, patlamada yaralanan 228 kişiden 122'inin tedavi edilmek üzere Türkiye'ye ve Kenya'ya gönderildiği açıkladı. Somali yaralılar için kana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Somalililer, Mogadişu'da ölenlerle dayanışma için başlarına kırmızı bandana bağlayarak yürüyüş yaptı.

Somali'nin güneyinde aktif olan Al Şebab'dan topraklarını geri alması için 22 bin kişiden oluşan Afrika Birliği Gücü, Somali hükümetine yardım ediyor.