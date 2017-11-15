Somerset Maslak İstanbul ev konforu sunuyor

Somerset Maslak İstanbul’da misafirler, stüdyo dairelerden dört yatak odalı dairelere kadar birçok seçeneği değerlendirebiliyor. Kullanıma hazır ve eşyalı rezidans dairelerinden oluşan Somerset Maslak İstanbul’da, 24 saat açık resepsiyon, günlük oda temizliği, kablosuz internet, vale, bebek bakıcılığı ve elektronik kart erişimiyle güçlendirilen güvenlik hizmeti veriliyor.



Somerset Maslak İstanbul, hem uzun hem de kısa vadeli konaklamalar için gerekenleri karşılıyor. Gün içinde İstanbul’un canlı şehir hayatını keşfeden ziyaretçiler, günün sonunda rezidans dairelerinde ev konforunda konaklayabiliyor. Somerset Maslak İstanbul’da kahvaltı odası, spor salonu, lounge, yüzme havuzu ve çocuk oyun odası da bulunuyor.



Yeni yatırımlarının açılışı dolayısıyla İstanbul’u ziyaret eden Ascott Orta Doğu & Türkiye sorumlusu Vincent Miccolis, "Rezidans-otelini açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "31 ülkede 120’den fazla şehirde misafirlerinin takdirini kazanmış ağırlama hizmetimiz artık İstanbul’da da tecrübe edilebilecek. Yüzyıllardır farklı kültürlerin buluşma noktası olan İstanbul’a dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.



Somerset Maslak İstanbul’da, şehrin en hareketli iş merkezinde bulunduğu ve birçok ilgi çekici yapıya yakın mesafede olduğu için hem gezi hem de iş amaçlı misafirleri ağırlamayı umduklarını belirten Miccolis, sözlerine şöyle devam etti:



"Bulunduğu konum itibariyle hem keyif hem de iş amaçlı seyahat eden gezginlerin ilgisini çekeceğimiz inancındayız. Somerset Maslak İstanbul, kaliteli ürünlerin, kusursuz hizmetin ve eşi benzeri olmayan konforun bir araya geldiği bir rezidans olarak İstanbul’da özel bir yer edinecek. Üst kalite otel tarzı hizmetimiz ve tesislerimizle misafirlerimize dairelerinde lüks bir deneyim yaşatacağız."

Somerset Maslak İstanbul