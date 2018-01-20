Karlı havada, “Hepsi pek iyi” karnelerimizin hediyesinin ne olacağını düşünerek eve yürümenin heyecanı bir başkaydı. O zamanlar kendimizi anne-babalarımızın yerine koymazdık tabii. Bir çocuğa ne hediye alınacağını hiç düşünmezdik. Neyse ki Toyzz Shop, “Oyun oynamak herkesin hakkıdır” diyerek bilim adamı olmak isteyen çocuklardan Spider-Man olmak isteyenlere, yapboz sevenlerden Elsa hayranlarına, her çocuğa uygun geniş aralıklı bir yelpaze sunuyor. HT Cumartesi'den Arda Işık'ın haberi...







Ancak benim en büyük hayalim oyuncak değil, bir gün evime, Hogwarts’tan kabul mektubu gelmesiydi. Şimdi çok benzeri, Akasya’da, yarıyıl tatilinde, “Sihirli Günler”de mümkün. Çocuklar, Ali Kemal Aydın yönetiminde 20 Ocak-4 Şubat tarihlerinde, Sihirbaz Okulu’nda kendi asalarını yapıp, sanal gerçeklik uygulamasıyla uyuyan ejderhaları uyandıracak. Ayrıca 19 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında, dünyaca ünlü animatronik ve el kuklası üreticisi Amerikalı Axtell‘in birbirinden sevimli kuklaları Türkiye’de ilk kez Akbatı’da çocuklarla buluşacak. Tabii hafta içi her gün 14.00-15.00 arasındaki okuma saatleriyle, kitaplar ihmal edilmeyecek.



20 Ocak’ta KidZania’da “karne partisi” verilecek. Bu arada Tepe Nautilus’ta 19 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında tüm çocuklar 13.00-20.00 saatleri arasında Türkiye’nin ilk interaktif Dinozor Laboratuvarı’nı ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. İstanbul Akvaryum’da ise penguenlerden köpek balıklarına, timsahlardan rekortmen kapibaralara birçok hayvan çocukları bekliyor.