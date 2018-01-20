SANAT VE BİLİMLE İÇ İÇE ATÖLYELER



Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, heykelden geometriye, felsefeden tasarıma pek çok konuda aratıcı atölyelerle çocuklara

eğlenirken öğrenme fırsatı sunacak.

İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. Fantastik Aksesuvarlar, Pixilation Kısa Film, Resimler ve Kostümler, Geleceğin Mimarları, Mikroskoptan Resimler, Çamurdan Heykeller adlı atölyeler çocukları bekliyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde 22 Ocak’ta başlayacak atölye çalışmalarıyla 7-11 yaş arasındaki çocuklara tatillerini verimli şekilde geçirme imkânı sunulacak. Kış Atölyesi ile çocuklar, internet erişiminin veya televizyonun olmadığı bir ortamda doğada bulunan unsurlarla neler yapılabileceğini keşfederek kendi anılarını oluşturacak.

İstanbul Oyuncak Müzesi çocuklar için tatil boyunca sürecek eğlenceli ve yaratıcı çalışmaları hazırladı. Oyuncak tasarımı ve origamiden kıyafet tasarlamaya; Andy Warhol’un izinden gidecek pop art baskı çalışmasından sinemanın büyülü dünyasını keşfedip kendi filmlerini yapacakları sinema atölyesine kadar dolu dolu birçok etkinlik çocukları bekliyor.





Girişimci çocuklar fikirlerini projelendirip, ticari hayata atılmak için Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nde bir araya geliyor. Bilim odaklı çocuk kuluçka merkezinin Workinton şubelerinde çalışmalarını yürütecek çocuklar fikirlerini ticarileştirmek için çabalayacak. Çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim verip, çocuklardan yenilikçi ve üretim esaslı iş modelleri geliştiriyor.

Pera Eğitim, yarıyıl tatilini sanatla iç içe geçirmek isteyen çocukları müzeye davet ediyor: ‘Bana Bak!’ ve ‘Louis Kahn’a Yeni/den Bakış’ sergileri kapsamında gerçekleştirdiği eğitim programlarına 4-6, 7-12, 10-12 yaş grupları katılabilecek.

KidzMondo TeknoPark Bilişim Teknolojileri Eğitimi’ni sömestr dönemine özel olarak Teknopark Sömestr Atölyesi ile sürdürüyor. Kodlama, robot tasarım, 3D Tasarım gibi atölyelerde çocuklar dijital okuryazarlığı öğrenip yarının mesleklerini deneyimleyecekler.

EĞLENCE ARAYANLARA

Anne ve çocuklar Feriye Palace’ın ev sahipliğinde 30 Ocak Salı günü gerçekleşecek Tatil Atölyesi’nde buluşacak. Etkinlikte elde edilen gelir Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak. Çocuklar için müzik, sanat, yaratıcı drama, ebru sanatı, seramik atölyeleri ve yoga workshopları bulunurken anneler için de sağlıklı beslenme, nefes çalışmaları, ebeveyn sohbetleri üzerine workshoplar düzenlenecek.

Çocuklar, sömestr tatilinde doğayı keşfe çıkacaklar. ANKAmall, 20 Ocak’ta başlayacak Botanik Okulu’yla çocuklara doğayı ve doğanın bilgeliğini tanıtacak.



Minikler, çeşitli bitkileri öğrenmekle kalmayacak; ekim, dikim yaparak toprakla iç içe unutamayacakları bir sömestr tatili yaşayacaklar.





Emaar Square Mall, sömestr tatilinde çocuklara Karneval adını verdiği etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşatacak. Cartoon Network Hayal Gücü Stüdyosu ile teknoloji ve eğlence çocuklar için bir araya getirilecek.

Watergarden İstanbul’da Afrika bozkırlarının en güçlü, en hızlı kahramanlarının bulunduğu Safari Dünyası ile tanışacak çocuklar, bozkıra uygun kıyafetlerini giyip, safari araçlarıyla tura çıkarak sürpriz maceralara atılacaklar.

Hilltown AVM, birbirinden eğlenceli aktiviteleri çocukların beğenisine sunuyor. Minikler, sömestr tatili boyunca, gezegen yapım atölyesi, Varol Yaşaroğlu’nun Kral Şakir ve Uzay Macerası gibi etkinliklerine katılabilecekler.

SAHNE ŞOVLARI KAÇMAZ

İş Sanat’ın sevilen çocuk oyunu Fantastik Hikâyeler Makinesi şubat ayında bir kere daha sahnede. 4 Şubat 15.00’te mucitlerin macera dolu dünyasına katılın.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), büyük ilgi gören ‘Mozart’ın Sihirli Dünyası’ gösterisini yarıyıl tatiline özel sahneleyecek. Klasik müzik sevenler 27 ve 28 Ocak’ta Volkswagen Arena’da buluşacak.

İİlüzyonist Lee Alex, ‘Magic Dreams’ isimli şovuyla huzurlarda! 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.



Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesi, 21 Ocak 14.00’te Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi’ni ağırlayacak.

Genç Bi Şenlik’te Teoman, Manga, Ezhel, Oğuzhan Uğur, Pera ve Dolu Kadehi Ters Tut sahne alacak. Etkinlik 13.00’te Ülker Spor ve Etkinlik alonu’nda

başlayacak. Etkinliğe 21 yaş üstü katılamayacak.

Maşa ile Koca Ayı Müzikal Çocuk Tiyatrosu 21 Ocak’ta, Garfield’in yeni yıl hikâyesini konu alan müzikal ise 27 Ocak’ta, Uniq İstanbul’da izleyicisiyle buluşacak.

OYUN SEVENLER İÇİN

Türkiye’nin öncü eSpor, oyun ve içerik platformu Multiplayer organizasyonuyla gerçekleşen eSpor ve Oyun Festivali Chapter serisinin 6. ayağı, 20

Ocak’ta Hasköy İplik Fabrikası’nda yapılacak. Son yılların en yükselen trendlerinden eSpor ve oyun dünyasını bir araya getiren festivalde katılımcılar teknoloji, eSpor ve oyun dünyasının ünlü simalarıyla buluşma ve eğlenceli turnuvalara katılma fırsatı bulacak.

Türkiye’nin ilk global ölçekli dijital eğlence vedyun fuarı Gaming İstanbul’un 3’üncüsü, “İçinde oyun olan oyun fuarı” sloganıyla 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.