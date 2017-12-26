Sömestr tatilinde İstanbul'da keyifle gezilecek yerler

Sömestr tatilini İstanbul'da geçirecek çocuklar için hem eğlenecekleri hem de hayata dair bilgiler edinecekleri etkinlik merkezlerini derledik. İşte İstanbul'un keyifli noktaları...

- MİNİATÜRK VE PİERRE LOTİ İstanbul'un yazı ayrı kışı ayrı güzel... Açık havada güzel bir gün geçirmek isteyenler için, Pierre Loti'nin büyüleyici manzarası eşliğinde yapılacak keyifli bir kahvaltı sonrası Miniatürk, eşsiz bir deneyim sunuyor. Antik Çağdan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar bu topraklarda iz bırakmış her medeniyetten 134 mimari eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerini Miniatürk'te yakından görebilirsiniz. Küçük bir Türkiye turu için vitrin niteliğinde olan Miniatürk, eğlence alanlarındaki farklı etkinliklerle de unutulmaz deneyimler yaşatıyor. - KARİYE MÜZESİ Kariye Müzesi İstanbul'da Karagümrük semtinde Edirnekapı'da bulunan müzedir. Bizans döneminde kilise olan bu tarihi yapı, fetihten sonra cami olarak kullanılmıştır. Tipik bir Bizans yapısı olan Kariye Kilisesi, 1296’daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır.

Dışarıdan tuğla duvarlarıyla oldukça sade görünmekle birlikte içi en süslü kiliselerden biridir. Kariye mozaik ve freskleri Bizans resim sanatının son dönemine ait (14. yy.) en güzel örnekleridir. Gerek duvarlarda, gerekse tavanda bulunan mozaik betimlemeler, çok az hasarla günümüze kadar ulaşmıştır. Müzede, mozaiklerin yanı sıra renkli ve desenli mermer süslemeler de bulunmaktadır.

- TOPKAPI SARAYI

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan, Osmanlı padişahlarının yaşadığı, Sarayburnu'nda bulunan saraydır.

Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan, günümüzde ise yaklaşık 80.000 m² alanı kaplayan sarayda bir dönem 4.000'e yakın insan yaşamıştır. Günümüzde müze olarak hizmet veren saray, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne giren İstanbul Tarihî Yarımada'da bulunan tarihi eserlerin başında gelmektedir.

Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı da İstanbul'da gezilebilecek diğer saraylardır.

- TARİHİ YARIMADA