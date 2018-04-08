Son 10 yılın en iyi 10 korku filmi

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2.O 2017 (It) Yönetmen: Andy Muschietti

Bir grup kasabalı çocukla gizemli palyaçonun hikâyesini anlatan bir Stephen King uyarlaması... Okuldaki zorbalarla palyaço arasındaki paralellik dikkat çekici. Film, kötülüğün asıl kaynağı olarak ırkçılığı, ayrımcılığı ve azınlıklara yönelik şiddetiyle ABD’nin geçmiş günahlarına işaret ediyor. Çocuklarına karşı duyarsız yetişkinleri ve zalim babaları da unutmayalım... Film, çocukların bilinçdışı korkularıyla ABD taşrasının karanlığını bir araya getiriyor.