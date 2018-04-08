Son 10 yılın en iyi 10 korku filmi

1.Peşimdeki Şeytan 2014 (It Follows) Yönetmen: David Robert Mitchell
Gizemli takipçilerden kurtulmaya çalışan gençlerin hikâyesi.. Büyük ölçekli genel planlarıyla öne çıkan film, belki çok korkutucu değil ama alt metinleriyle son yılların en orijinal korku filmi.
Amerikan “teen-slasher” filmlerinin kabuğunu soyup özüne ulaşmaya çalışan Mitchell, gençlerin bilinçdışındaki yetişkin olma korkusunu deşiyor. Aile evinin dünyanın en güvenli yeri olmadığını anladığımızda artık canavarlardan değil hayattan korkmaya başladığımızın altını çiziyor.
2.O 2017 (It) Yönetmen: Andy Muschietti
Bir grup kasabalı çocukla gizemli palyaçonun hikâyesini anlatan bir Stephen King uyarlaması... Okuldaki zorbalarla palyaço arasındaki paralellik dikkat çekici. Film, kötülüğün asıl kaynağı olarak ırkçılığı, ayrımcılığı ve azınlıklara yönelik şiddetiyle ABD’nin geçmiş günahlarına işaret ediyor. Çocuklarına karşı duyarsız yetişkinleri ve zalim babaları da unutmayalım... Film, çocukların bilinçdışı korkularıyla ABD taşrasının karanlığını bir araya getiriyor.
3.The Witch: A New England Folktale 2015 Yönetmen: Robert Eggers
1630’lu yılların New England’ı... Dindar baba, ailesini alıp ormanın ıssızlığında yeni bir hayat kurar ama bir süre sonra uğursuzluklar başlar. Türkiye’de vizyona girmeyen filmi bir festivalin gece yarısı seansında seyretmiş ve Eggers’in kurduğu gerilim atmosferine hayran kalmıştım. Dipten dibe keskin bir püritanizm eleştirisi içeren film, çocukların bağnazlığın esiri olmasını anlatıyor. Filmin olayları, çocukların algıladığı gibi yansıtması boğucu ve rahatsız edici.
4.Korku Seansı 2013 Korku (The Conjuring) Yönetmen: James Wan
Perili ev ve şeytanlı öyküleri harmanlayan filmde yönetmen James Wan, ilk yarıda gösterdiklerinden ziyade hissettirdikleriyle tansiyonu yükseltiyor.
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