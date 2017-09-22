Son 20 yılda 14'üncü jet kazası

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam pistten çıkarak alev alan özel jete itfaiye ekipleri müdahale ederken, kazada dört kişi yaralanmıştı. Olay, Türkiye'deki iş jetlerini gündeme getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1998-2017 yıllarında 14 Türk tescilli iş jeti kazası meydana geldi.

Söz konusu kazaların 10'u Türkiye'de gerçekleşirken, diğerleri Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'da oldu. Kazalarda düne kadar ölü ya da yaralı sayısı istatistiklere yansımadı. Atatürk Havalimanı'nda dün akşam pistten çıkarak alev alan özel jet kazasında ise dört kişi yaralandı.

Türk tescilli iş jetlerinin en fazla kaza yaptığı yıl, 2016 oldu. Geçen yıl 18 Ocak, 30 Haziran ve 5 Ağustos'ta İstanbul'da, 12 Temmuz'da Dubai'de ve 21 Kasım'da Ankara'da iş jeti kazası gerçekleşti.

Geçen yılki kazalar kayıtlara; "iniş sonrası uçağın pistten çıkması, yolcu uçağının iş jetine arkadan çarpması, uçağın yanlış irtifayla iniş yapması, kabin tazyik arızası şüphesiyle alana dönüş yapılması ve inişte acil durum bildirilmesi" şeklinde yansıdı.

Bu yıl ise 26 Haziran'da Kayseri'de, 26 Temmuz'da Yunanistan'da ve 21 Eylül'de İstanbul'da olmak üzere üç iş jeti kazası yaşandı.

Kayseri'deki kaza antene çarpma sonucu meydana gelirken, Yunanistan'daki kaza inişte sol kanadın yere çarpmasıyla oldu.

Kayıtlı 78 iş jeti bulunuyor

Öte yandan son yıllarda havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye olurken, iş jetlerinin sayısındaki artış da dikkati çekti.

Türkiye'de havayolu işletmeleri tarafından kullanılan yolcu uçağı sayısı 2008'de 271 iken bu ay itibarıyla rakam yüzde 81 artışla 491'e yükseldi. 2008 yılında 43'ü iç, 109'u dış hat olmak üzere 152 olan uçuş noktası sayısı da yüzde 94 artışla 295'e ulaştı.

On yıllık dönemde uluslararası hava taşımacılığı sektörü yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İş jeti sayısında da 2008-2017 yıllarında önemli artış oldu. Türkiye'de 2008'de 55 iş jeti bulunurken, bu ay itibarıyla sayı yüzde 41,8'lik artışla 78 olarak kayıtlara geçti.