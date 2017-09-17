Karadeniz'in en uzun sahillerinden birine sahip Samsun'da, eylül ayında plajlarda doluluk yaşanıyor.

Genellikle eylül ayının yağışlı geçtiği ve deniz sezonunun Akdeniz ve Ege'ye göre erken bittiği bölgede, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, işletmecileri ve denizseverleri mutlu etti.

Eylül ayında denize giren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdür Vekili Yücel Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de eylül ayı olmasına rağmen sıcak hava dalgası görüldüğünü söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayının yağışlı geçtiğini, bu yıl ise sıcaklıkların yüksek seyrettiğini dile getiren Yüce, "Bu sene eylül ayında sıcaklıkların biraz artması ile yağış eksikliği görülüyor ancak bu endişe edilecek bir durum değil. Türkiye genelinde aynı şekilde sıcaklık yüksek gösteriyor kendini. Samsun'da en yüksek sıcaklık 1968 yılında 38,3 derece olarak görülmüş. Bu yıl ise geçtiğimiz günlerde eylül ayı için o sıcaklık değerinden sonraki en yüksek değer olan 35,1 derece ölçüldü." dedi.

TÜRKİYE'DE YAZ ORTALAMA SICAKLIĞI 2017'DE 1,1 DERECE ARTTI

İklim değerlendirmesi yapılabilmesi için en az 30 yıllık verilerin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Yüce, "Türkiye'de 1981 yılından bu yana yapılan analizlerde yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 23,5 derece olmuştur. 2017 yılı yaz mevsimi ortalama sıcaklığı ise 24,6 derece belirlendi. Yani bu yaz hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1,1 derece üzerinde gerçekleşmiştir. Tabii bu, sıcaklıklar hep artacak anlamına gelmiyor. Bunun belirlenebilmesi için en az 100 yıl ölçümlerin yapılması ve verilerin analiz edilmesi gereklidir." ifadelerini kullandı.

Yüce, Türkiye'de hava sıcaklılarının bugünlerde mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Türkiye cuma gününe kadar sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacak. Önümüzdeki hafta da sıcaklıkların bu hafta gibi mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceğini görmekteyiz. Yağış beklemiyoruz. Gelecek hafta sadece Trakya yöresinde yağış beklentisi var." değerlendirmesinde bulundu.

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