Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını sergiliyor!

Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve son 4 haftada galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, 2017-2018’in geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre ligdeki 9 maçta; 4 kez kazanabilen Kartal, 3 beraberlikle 15 puana ulaşabildi. Geçen sezonun tamamında 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2017-2018’in ilk 9 haftasında şimdiden 2 kez yenilmekten kurtulamadı.

Son 5 sezonun en kötü performansını sergileyen Siyah-Beyazlılar, 2012-2013’ün ilk 9 haftasında Samet Aybaba yönetiminde üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan toplarken, sonraki 4 sezonda aldığı sonuçları 2017-2018’de elde edemedi. Beşiktaş, Slaven Bilic’in teknik direktörlüğünde 2013-2014 ile 2014- 2015’in ilk 9 haftasında; 5’er galibiyet, ikişer beraberlik ve ikişer yenilgiyle 17 puan topladı.

Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in ilk sezonunda 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 22 puana ulaşırken, 2016-2017’de 6 galibiyet, 3 beraberlik sonunda 21 puan elde etti. Bu sezon sadece 4 kez kazanabilen Kartal’ın galibiyet oranı da çok düştü. Güneş yönetiminde 2015-2016’nın ilk 9 haftasında yüzde 77,7 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, geçen sezon ise yüzde 66,6’lık oran tutturdu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ise yüzde 44,4’lük oranda kal