Son 9 sezonda Daum dışında bunu başaran yok!

ÖZEL HABER | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de geçmiş sezonlarla yapılan kıyas şimdiden başladı.

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile sezona başlayan fakat lig başlamadan önce Dirk Advocaat ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, son 9 sezondaki en kötü lig başlangıcını yapmış ve 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp ilk 4 haftayı 4 puanla kapatmıştı. Bu sonuçlar aynı zamanda Fenerbahçe'nin geride kalan 9 yılda yaptığı 'en kötü sezon başlangıcı' olmuştu.

İki sezon önce, yaptığı transferler ile ligin en büyük favorisi olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde 4 maçta 10 puan toplamış ve 2009/10 sezonundan bu yana ilk 4 haftada en çok puan toplayan isim Portekizli teknik adam olmuştu.

Son 9 sezona ait rekor ise Fenerbahçe'nin başında iki kez şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum'a ait. 2009/10 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alan ve 12 puan toplayan Daum'lu Fenerbahçe, o günden beri hiçbir sezon açılışında 4 maçta 4 galibiyete ulaşamadı.

2017/18 | 4 Maç - 1G - 1B - 2M = 4 PUAN (Aykut Kocaman)

2016/17 | 4 Maç - 1G - 1B - 2M = 4 PUAN (Dirk Advocaat)

2015/16 | 4 Maç - 3G - 1B = 10 PUAN (Vitor Pereira)

2014/15 | 4 Maç - 2G - 1B - 1M = 7 PUAN (İsmail Kartal)

2013/14 | 4 Maç - 2G - 1B - 1M = 7 PUAN (Ersun Yanal)

2012/13 | 4 Maç - 2G - 2B = 8 PUAN (Aykut Kocaman)

2011/12 | 4 Maç - 3G - 1M = 9 PUAN (Aykut Kocaman)

2010/11 | 4 Maç - 2G - 2M = 6 PUAN (Aykut Kocaman)

2009/10 | 4 Maç - 4G = 12 PUAN (Christoph Daum)