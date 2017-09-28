Son Alman askerleri de İncirlik'ten ayrıldı!

Türkiye ile Almanya arasında krize neden olan İncirlik hava üssündeki Alman askerlerinin çekilme işlemleri tamamlandı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İncilik'teki son Alman askerlerinin de dün itibariyle üsten ayrıldığı bildirildi.



DEAŞ ile mücadele kapsamında Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 260 askeri, bir ikmal uçağı ve Tornado jetleri bulunuyordu. İncirlik'ten ayrılan Alman birliklerin Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'ne taşınmaları Ekim ayının ilk haftalarında Tornado keşif uçaklarının da gelmesi ile büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.



Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar süren tartışmalar sonrasında İncirlik'te görevli Alman askeri birliğinin Ürdün'e taşınması kararlaştırılmış, karar Alman Federal Meclisi'nde Haziran ayında onaylanmıştı.

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