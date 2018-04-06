Gazete Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray’da hafif ağrıları olan Martin Linnes antrenmanı tamamlayamadı. Kulüpten yapılan açıklamada Norveçli futbolcunun önemli bir sıkıntısının olmadığı ve idmanın son bölümünde riske edilmediği belirtildi. Yıldız sağ bekin bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı ifade edildi.

BELHANDA ŞOV!

Aslan’da son haftalarda performansında gözle görülür bir çıkış olan Younes Belhanda, dünkü antrenmanda adeta şov yaptı. Birbirinden güzel hareketlerle idmanı renklendiren Faslı yıldız, ileride gol arayan arkadaşlarına bol bol pozisyon hazırladı. Ayrıca sabah antrenmanında tüm takımın pestili çıkarken, iki isim ekstra çalışma yaparak profesyonelliklerini sergiledi. Gomis ve Feghouli, idmanın ardından birlikte çalışmalara devam etti.

ASLAN GÜREŞİ!

Terim’in gelişiyle Florya’daki hava tamamen değişirken, dünkü antrenmana futbolcular arasındaki şakalaşmalar damga vurdu. Sabah idmanı sonrası Donk ve Fernando güreşe tutuştu. Fiziksel üstünlüğünü sergileyen Donk arkadaşını tuş etti. Hollandalı oyuncu galibiyetten sonra zaferini kutlarken, ardından yerde soğuma çalışmaları yapan Yasin’in yanına gitti. Belhanda ve Denayer de olayı dahil olup Yasin’in üzerine çıkıp objektiflere poz verdi.

GARRY'E TAKTİKLER ŞAŞ'TAN!

Şampiyonluk yolunda adeta tek yumruk olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik heyet ile futbolcular arasındaki iyi ilişki de dikkat çekiyor. Teknik patron Fatih Terim, her öğrencisiyle özel olarak ilgilenirken; yardımcılar da sık sık futbolcularla konuşuyor. Dünkü idmanda ise Hasan Şaş’ın son haftalarda performansı düşen Garry Rodrigues’le yaptığı konuşma dikkat çekti. G.Saray’a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Şaş, tıpkı kendisi gibi kanatta oynayan Rodrigues’e tecrübelerini aktardı. Yıldız oyuncuya taktik veren Hasan Şaş, Rodrigues’ten hızını daha iyi kullanmasını ve topu alır almaz çalıma gitmesini istedi.