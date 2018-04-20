"Son Başbakan"dan milletvekillerine: Hakkınızı helal edin

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, yasalaştı. Önergenin görüşmelerinde partiler adına konuşmalar yapıldı.



AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimin, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır" dedi.

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasıyla mevcut siyasal sistemde bir değişikliğe gittiğine işaret ederek, halkın doğrudan iradesiyle oluşan, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge, denetleme mekanizmasıyla donatılmış, daha güçlü bir Meclis ve istikrarlı bir yürütme için cumhurbaşkanlığı sistemine 16 Nisan'da "evet" dediklerini anımsattı.

Başbakan Yıldırım, parlamenter sistemde geçen yıllara bakıldığında vesayet odaklarının, sürekli olarak milli iradeyi baskı altına almaya gayret ettiğini, zaman zaman doğrudan, zaman zaman da dolaylı müdahalelerle, darbelerle demokratik işleyişin kesintiye uğradığını anlattı.

Ülke, millet olarak bu müdahalelerden çok çektiklerini, büyük bedeller ödediklerini anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin alın teri dökerek oluşturduğu birikimler maalesef bu müdahalelerle yok olup gitti. Ülkemiz her seferinde ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma, devleti işlemez hale getirmeye çalıştılar. Vatandaşlar arasına ayrılık tohumları atarak, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, milleti zayıf düşürerek mevzi kazanmaya, güç devşirmeye çalıştılar. Türkiye'nin itibarını, onurunu hiç düşünmediler. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve arkasından yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem üniter devlet yapısını hem de milli birlik ve kardeşliğini muhafaza edebileceği sağlam bir anayasal yapıyı mecburi hale getirdi."

Başbakan Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğine "evet" diyerek, vesayeti bertaraf ettiğini, demokrasiyi, ülkenin geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. Yıldırım, kesintisiz bir demokrasi, milli iradenin mutlak iktidarı, güçlü ve istikrarlı siyasal yönetime geçiş sürecinin başladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bundan böyle daha hızlı karar alma, kararları etkin şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi şüphesiz önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, seçimle ilgili eleştirilere, "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir" yanıtını verdi.

Yıldırım konuşmasını, "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum. Son başbakan olarak, belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin” sözleriyle bitirirken adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır" sözleriyle hatırlattı.

CHP'Lİ ALTAY: MİLLET SİZİ YAKASINDAN DÜŞÜRECEK

CHP adına konuşan Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet sizi yakasından, Taşköprü kebabını sallar gibi sallayıp düşürecek." dedi.

Engin Altay, OHAL şartları içinde seçime gitmenin etik olmadığını savunarak, "Milletin temel hak ve özgürlük aşkı, demokrasi sevdası sizi buradan indirmeye yeter. OHAL şartlarındaki bir seçimi etik, ahlaki bulmamakla birlikte, dünya milletler ailesine Türkiye için kara leke olarak geçmesine rağmen CHP, bu seçimlerden çok şükür birinci parti olarak çıkacaktır. Bunu gönül rahatlığıyla Meclisten ilan etmekten mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimle ilgili dünyadan yapılan değerlendirmeleri hatırlatan Altay, "Seçim kararını alanlardan Allah razı olsun. Bu kararı Meclise getirme noktasında ilk girişimi yapanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Keşke AK Parti, 2002-2008 ayarlarına geri dönebileydi. O zaman belki bu seçimde bir şansınız vardı." görüşünü savunan Altay, AK Parti'nin bu dönem dişe dokunur şeyler yaptığını söyledi.

Altay, şunları kaydetti:

"Keşke mağdur kalaydınız. Mağdurdunuz, kendinizi millete öyle yutturdunuz. Ekonomik olarak palazlandınız, palazlandıkça mağrurlaştınız. Bir AK Parti milletvekilinin dediği gibi palazlandıkça şımarıp, yoksuldan uzak düştünüz, sırtınızı zengine dayadınız. Onun için bu millet sizi yakasından, Taşköprü kebabını sallar gibi sallayıp düşürecek. Sayın Erdoğan, 'erken seçim vatana ihanet' diyordu. Ne oldu? Bence Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, siyasi ötanazi hakkını kullandı. AK Parti'li seçmen de 24 Haziran'da felakete dur diyecek. Bu seçim erken seçim değil, çok acele erken seçim. İyiki de öyle. Güle güle gidin"

HDP'Lİ KERESTECİOĞLU: KARAR ZAMANI

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır." dedi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'nin büyük bir düşüş yaşadığını, HDP'nin ise önemli bir başarı sağladığını savunan Kerestecioğlu, sonrasında çok acı birçok olay yaşandığını belirtti. Seçimler sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatan Kerestecioğlu, OHAL'in yedinci kez uzatıldığını, HDP'nin toplam 11 milletvekilinin tutuklandığını ve halen 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu söyledi.

Kerestecioğlu, şunları söyledi: "Ülkeyi bir yıl daha yönetemeyecek duruma düşen hükümet, 5 yıl, 10 yıl hatta bir kez başkan olduktan sonra gitmemecesine ülkeyi yönetmek istiyor. Panik seçime gidilmesinin nedeni ülkedeki bütün bu saydığımız gidişattır. Bu ekonomik tablo devam ederse Erdoğan'ın asla o koltuğa oturamayacağını da biliyor olmasıdır. Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır."

MHP'Lİ ALTAY: CUMHURUN DİRİLİŞİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır. Millet iradesi 24 Haziran'da tecelli edecek, milletsiz siyaset yapanlar gereken dersi alacaklardır." dedi.

"Önce ülkem ve milletim" diyerek hareket ettiklerini anlatan Akçay, bugün de aynı ilkelerle 24 Haziran'da kurulacak sandığın, Türkiye'nin önünü açacağına inandıklarını ifade etti.

Erken seçim kararının alınmasının altında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir an önce hayata geçirmenin olduğunu vurgulayan Akçay, "Türkiye hedeftedir. İç ve dış güvenlik sorunları karmaşık bir hal almakta, vatanımızı içine alan husumet çemberi daralmaktadır. Ülkemizin huzuruna, güvenliğine kastedenlere cevap vermek, ülkemizin geleceğini planlamak zorundayız. Geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek zorundayız." diye konuştu.

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