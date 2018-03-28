Ulusal havacılık otoritesi olarak emniyet ve güvenlik düzenlemeleri yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava araçlarında kullanılmak üzere, parça/cihaz tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunmak isteyen organizasyonlarla onaylı tasarım ve üretim kuruluşlarına alt yüklenici olarak hizmet sağlamak isteyen firmalara yönelik, Havacılıkta Parça ve Cihaz Sertifikasyonu Rehber Dokümanı hazırladı.

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kayıt altına alınması amacıyla da Parça ve Cihaz Üreticisi Envanteri (PACE) oluşturuldu. Bu envantere girmeyen kuruluşlar ulusal sivil hava aracı projelerinde alt yüklenici olamayacak.

Envanterde yer almak isteyen üreticiler, 15 Mayıs'a kadar ön kayıt başvurusu yapabilecek.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ GERÇEK ZAMANLI İZLENEBİLECEK

Havacılık dışı sebeplerle 1940'lı yıllardan sonra yalnızca işletici ülke olan Türkiye, 1980'lerin ortasında tekrar milli imkanlarla üretim faaliyetlerine başladı.

Bugüne kadar gelişerek devam eden süreçte, Türkiye'de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan HÜRKUŞ Eğitim Uçağı gökyüzüyle buluştu. Bunun yanında farklı hava araçlarının sertifikasyon süreçleri devam ediyor.

SHGM tarafından yetkilendirilen firmalarca tasarlanarak üretilen birçok farklı parça ve cihaz da halihazırda hava araçlarında kullanılıyor.

PACE sayesinde tüm bu çabaların daha da ivmelenmesi için Türkiye'nin havacılık alanındaki envanterinin çıkarılması planlanıyor. Bu envanter sayesinde hem SHGM tarafından yetkilendirilen firmalar tek bir havuzdan alt yüklenici seçimi yapabilecek hem de havacılık potansiyelinin gelişimi gerçek zamanlı izlenebilecek.