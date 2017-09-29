Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 21-27 Eylül'de Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi, yasa dışı yollardan sınır geçişi yapmaya çalışan 16 bin 172 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 21-27 Eylül 2017 tarihlerinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle önem taşıyan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır bölgelerindeki operasyonlara devam edildi.

Şırnak Silopi'nin yanı sıra Beytüşşebap'taki İncebel ve Kato Dağları ile Hakkari Yüksekova'daki Alandüz mevkii, İkiyakalar dağları, Mardin, Midyat, Nusaybin, Siirt, Baykan ve Diyarbakır Lice bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonlarda 30 adet piyade tüfeği, bir adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 4 adet makineli tüfek, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 7 adet roketatar, 11 adet tabanca olmak üzere toplam 58 adet silah ele geçirildi.

Operasyonlarda silahlara ait çok sayıda mühimmat da tespit edildi. Buna göre bir adet 60 milimetre havan, 99 adet el bombası, iki adet keskin nişancı dürbünü, bir adet mini termal silah dürbünü, 150 kilogram amonyum nitrat, 465 adet fünye, 27 bin 929 adet hafif silah mühimmatı, 653 adet uçaksavar mühimmatı, bir adet T-40 bombaatar mühimmatı, bir adet 81 milimetre havan mühimmatı, 10 kilogram tahrip kalıbı, beş adet mayın, 70 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 19 RPG-7 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el dürbünü, dört adet gece görüş dürbünü, 89 adet şarjör, 13 adet telsiz, 66 adet tüp, bir adet gaz maskesi ve 15 adet gaz maskesi filtresi ele geçirildi.

Tespit edilen 54 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 87 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise 152 bin 126 paket kaçak sigara, bin 797 kilogram toz esrar, 79 kilogram kubar esrar, beş kilogram kenevir tohumu ve 190 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

YASA DIŞI YOLLARDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 16 BİN 172 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16 bin 172 kişi yakalandı.

Bu operasyonlar kapsamında dört asker şehit olurken 27 asker de yaralandı.

Geçen hafta özellikle Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirildi, ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşlerine katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesi kile Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunuldu, bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlandı.