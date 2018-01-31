Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.
Aynı açıklamada Haniye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.
AA'nın haberine göre, açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve grupların "Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, İsrail ve Mısır'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.
Açıklamada, Sabirin Hareketinin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir örgüt olduğu ifade edildi.
ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN YAPTIRIM KARARI
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Haniye'yi yaptırım listesine aldı.
OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yaptırım listesine alındığı, aynı şekilde Liva Sevra, Sabirin Hareketi ve HASM Hareketi adlı organizasyonların da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
İsmail Haniye, 2006-2014 yılları arasında Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanlığı görevini yürütmüştü.
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