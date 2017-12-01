Son Dakika: 1 Aralık FETÖ operasyonları - FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 1 Aralık 2017 Cuma günü raporu.
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ANKARA'DA 23 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okullarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)
IŞIK EVLERİ OPERASYONUNDA 28 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Manisa merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı "Işık Evleri" operasyonunda 28 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında, hukuk, iletişim, polis akademisi ve eski askeri okul öğrencilerinin olduğu öğrenildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeniden yapılanmasını önlemek için halen faaliyet gösteren "Işık Evlere" yönelik planlı operasyonlar düzenledi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün insan kaynaklarını sürdürebilmek için "Işık Evi" olarak adlandırdığı hücre evlere yönelik peş peşe 3 ayrı operasyon yaptı.
Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa, Kocaeli, Tokat, Konya ve Denizli'de yapılan operasyonlarda, FETÖ'nün "Işık Evleri" yapılanmalarında faaliyet gösteren, kod adı kullanarak, örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan hukuk, iletişim, polis akademisi ve eski askeri okul öğrencileri ile bylock kullanıcısı 28 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan, T. G., V. S., E. Y., O. U., T.Ş., R.K., M. K., H. A., S.K., ve Y.A.'nın sorguları sürerken bir zanlının da Kuzey Irak'a kaçtığı öğrenildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı sayısının 653 olduğu öğrenildi.
BOLU MERKEZLİ OPERASYONLARDA 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 4 ilde yapılan operasyon kapsamında gözaltında bulunan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından A.O, U.K, A.Ö ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.
Aynı operasyon kapsamında daha öne adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. (AA)
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