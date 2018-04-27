Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren turizmciler, hafta sonu itibariyle doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyor.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz yaptığı açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren 1 Mayıs'a kadar yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Bölgemize yine yoğun talep var" diyen Yavuz, "Bölgemizin büyükşehirlere olan yakınlığı ve fiyatların diğer turizm bölgelerine göre cazip olması, hava koşullarının da çok güzel olması nedeniyle yoğun bir talep var. Doluluktan biz de nasibimizi alıyoruz. 23 Nisan'da olduğu gibi 1 Mayıs'ta da otellerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırız" dedi.

"TATİLCİLER OTEL VE PANSİYON BULAMAYABİLİRLER"



Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de 1 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesine rağmen, pazartesi günü için de izin alanların, hafta sonuyla birlikte 4 günlük tatil imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Özgültekin, bu durumun Kuzey Ege'deki turistik ilçelerde rezervasyonları çok ciddi oranda artırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Ayvalık ve Edremit Körfezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. 1 Mayıs tatilini Ayvalık ve çevresindeki ilçelerde geçirmek isteyen tatilciler eğer rezervasyonları şu anda yaptırmazlarsa, açıkta kalabilirler, konaklayacak otel ve pansiyon bulamayabilirler. Çünkü, 1 Mayıs'ta Ayvalık'ta doluluk oranının yüzde 100'lük seviyeye ulaşması sürpriz olmayacak."

Edremit Belediyesinin turistik tesislerinin bağlı bulunduğu Ed-Bel Ltd. Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Yakın da Ramazan öncesindeki son tatil olan 1 Mayıs'ı fırsat bilerek, idari izin alanların tatillerini 4 güne çıkarmalarıyla bölgede 23 Nisan'daki doluluk oranlarının yakalanacağını belirtti.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da 1 Mayıs tatilinin ilçedeki otel ve pansiyonlarda ciddi bir hareketlenmeye neden olduğunu dile getirdi.